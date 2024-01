Edilizia scolastica: la Provincia investe 60 milioni. Il Pd: monitoraggio Ruggiero: apriremo un confronto con il mondo dell'istruzione

“Nei prossimi giorni come partito democratico alla Provincia siamo pronti ad avviare un'azione incisiva per quel che riguarda l'edilizia scolastica”. Così il consigliere provinciale del Partito Democratico Giuseppe Ruggiero.

Dalla Rocca dei Rettori, infatti, negli ultimi mesi licenziati “interventi che superano i 60 milioni di euro per migliorare diverse scuole” e quindi dettaglia “Il Pd chiederà il monitoraggio di questi appalti, apriremo una tavola rotonda anche con i dirigenti, studenti e genitori per mettere in campo una operazione di vigilanza su una mole importante di interventi per tenere alta l'attenzione sull'edilizia scolastica”.