Sport, fede e famiglie. Il 29 giugno a Benevento camminata e corsa podistica Eventi organizzati dall'Asd Sannio Runners in collaborazione con l'associazione Laici Bonilliani

L'Asd Sannio Runners in collaborazione con l'Associazione Laici Bonilliani organizzano a Benevento l'evento: Sport, fede e famiglie in cammino per il 29 giugno. Si tratta di una camminata di tre chilometri che partirà alle 18 (Family run Benevento) dal titolo “Camminiamo tutti insieme” - nell'organizzazione anche don Pompilio Cristino -. Evento di cui sarà testimonial Giorgio Calcaterra.

Nello stesso giorno organizzata anche la Prima corsa podistica nazionale Bonilliana di 10 chilometri, sempre su un circuito cittadino, che partirà da via Gioberti (scuola materna) e arriverà al Teatro Romano.