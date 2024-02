Vigili del Fuoco. Dopo 33 anni in pensione il caporeparto Massimo Santamaria Una lunga carriera nel Corpo al fianco dei cittadini anche durante le tante calamità

Oltre 33 anni di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Anni trascorsi sempre al servizio della comunità e al fianco dei tanti colleghi che oggi vogliono rendere omaggio e salutare un collega ed amico. Da oggi il Caporeparto Massimo Santamaria è in pensione dopo una vita che ha indossato la prestigiosa e amata divisa. Entrato come vigile ausiliario nel lontano dicembre del 1982, dopo alcuni anni trascorsi come vigili discontinuo, il caporeparto Santamaria è stato assunto nel dicembre del 1991 come vigile permanente assegnato al comando provinciale di Brescia. Successivamente Massimo Santamaria ha prestato servizio presso i comandi di Potenza, Avellino e Benevento. Poi la promozione a Caposquadra e l'assegnazione presso il comando provinciale Irpino e nuovamente nel Sannio. Infine la promozione a caporeparto del Corpo nazione dei vigili del fuoco. Oggi la meritata pensione.

Santamaria negli anni ha partecipato a numerose missioni di soccorso anche alle popolazioni colpite da terremoti, frane, alluvioni ed altre calamità. Al fianco dei cittadini e dei colleghi che lo hanno sempre stimato ed apprezzato sia professionalmente che personalmente. L'altro giorno l'ultimo turno di lavoro con il saluto nel piazzale del comando provinciale di Benevento e con tutti i mezzi di soccorso accesi. Un momento emozionante che sancisce per il caporeparto Santamaria un nuovo inizio nel ricordo di una vita trascorsa al fianco della comunità.