Polizia Municipale, Fioravante Bosco in pensione. In città arriva Pugliese Il bilancio del comandante Bosco che ringrazia il sindaco Mastella e gli auguri al successore

Per la Polizia municipale di Benevento l’occasione del pensionamento del comandante Fioravante Bosco è il momento più opportuno per tracciare un bilancio dell’attività svolta nella città di Benevento durante l’anno 2023. Ecco alcuni dati che sintetizzano l’impegno della “Municipale” nell’anno trascorso da appena un mese: quasi 21.000 verbali per violazioni al Codice della strada, 116 verbali per violazioni ai regolamenti comunali, 24 verbali per violazione alle leggi sul commercio, 4.201 verbali non pagati e inviati a ruolo per l’anno 2019, 40 sequestri amministrativi di autoveicoli, 5 fermi amministrativi, 90 patenti ritirate, 300 sinistri stradali rilevati, dei quali 2 con esito mortale e 1 con prognosi riservata, notificati 405 atti per conto delle varie procure della repubblica d’Italia, trattate 2.572 pratiche anagrafiche e 90 per conto dell’Acer. Notevole è stata anche la registrazione degli atti in arrivo e in partenza con 30.599 movimentazioni di protocollo (il 21,85 dell’intero Ente); risulta poi completamente rinnovata la Sezione di Polizia giudiziaria che ora conta su tre giovani laureati che hanno risposto in pieno a tutte le esigenze investigative delle varie Procure. Il personale della centrale operativa ha dato risposte esaustive a circa 3.500 utenti che hanno richiesto l’intervento della Polizia municipale. L’impegno profuso per evitare l’occupazione abusiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stata veramente encomiabile, riuscendo in molti casi ad assegnare agli aventi diritto le case che si rendevano disponibili.

La presenza delle pattuglie dei caschi bianchi sulle strade comunali è stata incessante, pur dovendo fare i conti con un organico molto ridotto. Il servizio “movida” nei fine settimana ha dato risultati incoraggianti sia nell’attività di controllo dei pubblici esercizi che nel controllo dei conducenti, dei quali una decina sorpresi alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

“L’impegno per il 2024, in collaborazione con le altre Forze di Polizia - sottolinea il comandante Fioravante Bosco - è di proseguire, anche grazie ai recenti innesti di giovani poliziotti municipali, nella quotidiana dedizione al servizio della laboriosa comunità beneventana, per coglierne ansie, bisogni e aspettative di sicurezza. Sono certo che il mio successore, Pasquale Pugliese, saprà fare ancora meglio, poiché ha dalla sua la giovane età unita alla già ragguardevole esperienza acquisita in ambiti ancora più difficili della realtà beneventana. Infine – conclude Bosco – ritengo doveroso ringraziare il sindaco della nostra Città, Mario Clemente Mastella, per avermi dato piena fiducia per oltre cinque anni, prima come vice comandante e poi come comandante di un gruppo di amici, che si è dichiarato pienamente disponibile a lavorare nell’esclusivo interesse della Città di Benevento, nella quale sono orgoglioso di vivere”.