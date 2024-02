Don Luigi Ciotti nel Sannio: il 6 febbraio a Castelvenere e Sant'Agata de' Goti Organizzato da Libera per il trentennale dell’uccisione di Don Peppe Diana

Il prossimo 6 febbraio Don Luigi Ciotti tornerà nel Sannio con due appuntamenti, la mattina a Castelvenere presso l’Istituto Alberghiero IIS Faicchio-Castelvenere ed il pomeriggio presso il duomo di Sant’Agata de Goti.

L’evento rientra tra le tappe di avvicinamento al 19 Marzo, trentennale dell’uccisione di Don Peppe Diana ed alla giornata del 21 marzo - Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie - che quest’anno si celebrerà a Roma.

In mattinata alle ore 10:30 Don Ciotti dialogherà con gli studenti, con una traccia di riflessione espressione del percorso didattico dell’indirizzo scolastico: Diamo Sapore al Sapere. Una pietanza a base di Responsabilità, Partecipazione e Speranza.

Sarà anche l’occasione per continuare ad avere accesi i riflettori sul bene confiscato alla criminalità organizzata presente nel Comune di Castelvenere, sottolineando la necessità di soluzioni amministrative e finanziare atte al ripristino del bene e successivo riutilizzo sociale. L’incontro inizierà con i saluti del Dirigente scolastico Nazzareno Miele e del sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.

Introdurrà Michele Martino referente provinciale di Libera Benevento. I lavori saranno moderati dalla professoressa Caterina Luciano, referente del Presidio scolastico di Libera “Angelo Mario Biscardi”.

IL pomeriggio alle 18, presso il Duomo di Sant’Agata de Goti ci sarà una pubblica riflessione sul dirompente ed ancora drammaticamente attuale documento “Per Amore del mio Popolo” a trent’anni dall’uccisione di don Peppe Diana.

Con Don Ciotti ci saranno i contributi del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Aldo Policastro e del Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita- Telese- Sant’Agata de Goti Giuseppe Mazzafaro.

I lavori saranno aperti dal Referente territoriale di Libera Marco Natale, dal saluto del Sindaco di Sant’Agata de Goti Salvatore Riccio e moderati dal Referente provinciale di Libera Benevento Michele Martino.

Il documento “Per Amore del mio Popolo” sarà letto da tutte le associazioni che animano il territoriale presidio di Libera.

Al termine, così come avvenne a Casal di Principe la notte del 24 dicembre del 1991, il documento sarà consegnato ed affidato a tutti i presenti.

“Libera – rimarca Michele Amrtino - ritorna in Valle Caudina, in un territorio che richiede forti attenzioni civiche ed Istituzionali, per un collettivo cammino per il bene comune contro tutte le mafie ed ogni forma di illegalità, corruzione e malaffare”.