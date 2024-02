La Sannita ‘Playtoy Orchestra’ protagonista a Sanremo 2024 Al Festival la Playtoy diventa Fantasanremo Orchestra con gli strumenti giocattolo della Bontempi

Hanno all'attivo diverse tournee in tutto il mondo. Da mesi, spopolano sul webe e sui social anche grazie alla partecipazione alle audizioni dello show inglese “Britain's Got Talent”. Il video del loro medley a cavallo tra le arie d'opera più celebri e le incursioni nei classici del pop come Bohemian Rapsody dei Queen, ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni. Il pubblico li ha potuti apprezzare di frequente sulla RAI: da Uno Mattina, I Fatti Vostri, Telethon e Radio rai. Si tratta della sannita ‘Playtoy Orchestra’, la prima band che, dal 2001, suona

esclusivamente strumenti giocattolo e a breve diventerà FantaSanremo Orchestra presentando, durante l’edizione 2024 del Festival più amato d’Italia, il suo volto più pop. Come? Attraverso duetti irriverenti e gustosi giochi online tra personaggi dello spettacolo e artisti in gara accompagnati, come unico trait d’union sonoro, dalla musica di strumenti giocattolo Bontempi.

In pratica, i big in gara sul palco del teatro Ariston, duettando con la Band Sannita, potranno guadagnare +20 punti di “Bonus Bontempi” al gioco del Fantasanremo, il gioco che lo scorso anno ha raccolto quasi 5 milioni di partecipanti! I duetti saranno realizzati presso il Forte di Santa Tecla, dimora storica posta sul lungomare di Sanremo, sede ufficiale del FantaSanremo: il fine è quello di creare video e contenuti esilaranti da trasmettere sui canali web e sui social. La Playtoy Orchestra sarà anche sugli schermi Rai per aprire, in diretta dal “Green Carpet” del Teatro Ariston, una importante trasmissione Rai del mattino.

Gli impegni Sanremesi, si sa, si susseguono in un’onda continua di musica, interviste, promozioni e la Playtoy Orchestra sarà lì nell’epicentro della musica italiana a cavalcare l’onda anomala, presentando anche i propri nuovi brani originali. Certamente una esperienza avvincente, faticosa e divertente per i nostri 5 musicisti sanniti. La Playtoy Orchestra, nella sua versione Sanremese è composta da: Fabrizio Cusani, Giorgio Stefanelli, Massimiliano Maresta, Gioele Cerulo e Carlo Natale.

Ma non finisce certo tutto con Sanremo: la band già dal 22 febbraio 2024, sarà in penisola Arabica presso il Sultanato dell’Oman per una serie di spettacoli da tenere nella sfavillante “Royal Opera House” della capitale Muscat e si progetta inoltre il quarto tour cinese, tra marzo e aprile, il primo dopo l’era Covid.