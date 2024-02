Unpli, Renzo Mazzeo rieletto presidente Lombardi: rilevante contributo delle Pro loco per valorizzare le eccellenze territoriali sannite

Renzo Mazzeo rieletto alla guida dell'Unpli sannita. In una nota il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi si è felicitato con Renzo Mazzeo per la sua rielezione a Presidente del Comitato Provinciale di Benevento dell’Unione delle Pro loco.

Lombardi si è anche congratulato con gli eletti negli organi rappresentativi dell’Upli rivolgendo a tutti gli auguri di buon lavoro. Il Presidente della Provincia ha sottolineato il "rilevante contributo svolto dalle Pro loco per valorizzare le eccellenze territoriali sannite e, nel dichiararsi convinto che anche in futuro l’Upli di Benevento con Mazzeo alla guida, lavorerà al meglio, ha ribadito la disponibilità della Provincia per le sinergie necessarie a conseguire risultati positivi per la comunità sannita".