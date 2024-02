Rotatoria sulla Statale 7: lunedì al via i lavori In contrada Pontecorvo consentirà di decongestionare il traffico veicolare

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello rendono noto che avranno inizio lunedì, 5 febbraio 2024, i lavori di realizzazione della rotatoria sulla Statale 7, all’altezza dello svincolo con la Provinciale 150 (direzione Castelpoto).

“Lo scorso 15 gennaio avevamo approvato in Giunta il progetto esecutivo redatto da Ente Autonomo Volturno, con il quale abbiamo stipulato dieci giorni dopo un’apposita convenzione. L’intervento sarà realizzato a totale carico dell’Eav, sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria, in contrada Pontecorvo che consentirà di decongestionare il traffico veicolare e ridurre i tempi di percorrenza, per automobilisti e mezzi di trasporto pubblico, su una tratta stradale fondamentale per garantire il collegamento con la Valle Caudina e l’asse che conduce verso Caserta e Napoli”, concludono il Sindaco e l’Assessore.