"Quando CASCA Carnevale": mascherate, feste e carri allegorici in 5 Comuni Prende il via il progetto finanziato dalla Regione e Scabec

‘Quando CASCA Carnevale’ è il titolo che il progetto ‘Colline CASCA’ ha scelto per gli eventi in programma per tutto il periodo di Carnevale. Il progetto, che vede coinvolti i comuni di Ceppaloni (capofila), Apollosa, San Leucio del Sannio, Chianche ed Arpaise, è stato finanziato dalla Scabec e Regione Campania attraverso il Fondo

Unico Nazionale per il Turismo - FUNT.

Le “mascarate Sanleuciane” con le fiamme, insieme al tipico carnevale apollosano, famoso per i carri allegorici, faranno divertire grandi e piccoli in tutti e cinque i comuni. Ad ospitare il primo appuntamento sarà il Comune di Arpaise, domenica 4 febbraio, con la rappresentazione della “mascarata” ‘U Faust’, portata in scena dal gruppo de “I Bamboccioni”, voluti fortemente dalla Pro Loco di San Leucio del Sannio ‘Casali dei Collinari’.

Non solo le mascherate in programma il 4 febbraio. Ci saranno, infatti, i carri allegorici che partiranno da Apollosa e arriveranno a San Leucio del Sannio e poi ad Arpaise. Il carnevale CASCA, poi, si sposterà nel Comune di Chianche mercoledì 7 febbraio con la rappresentazione della mascherata sanleuciana. La terza tappa del ‘Carnevale CASCA’ sarà ad Apollosa, sabato 10 febbraio, con la sfilata dei carri a cui farà seguito la mascherata. Il penultimo appuntamento carnevalesco del progetto le ‘Colline CASCA’ farà tappa a Ceppaloni,

domenica 11 febbraio. I carri allegorici realizzati dalla Pro Loco di Apollosa e da altre associazioni presenti sul territorio, prima di giungere a Ceppaloni, saranno nel Comune di Chianche. Anche a Ceppaloni, alle ore 18:00, è prevista la mascherata ‘U Faust’, a cui farà seguito anche uno spettacolo piromusicale di fontane.

Come la tradizionale Sanleuciana vuole, l’ultima rappresentazione della “mascarata” ‘U’ Faust’, verrà portata in scena a San Leucio del Sannio, in località Confini, storica location della rappresentazione, martedì 13 febbraio, alle 18:30. Valorizzare i borghi delle aree intere è una delle mission del progetto le ‘Colline CASCA’. Per impreziosire maggiormente il programma, domenica 11 febbraio ci sarà anche un trekking a cura dell’Associazione Lerka Minerka. Il percorso, che attraverserà tre Comuni e due Province, partirà dalla frazione di Terranova di Arpaise, passerà lungo lo Stretto di Barba per giungere, poi, nel Comune di Chianche.