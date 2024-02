Confindustria: prima riunione operativa per un sistema turistico Sannio Si lavora ad una sinergia pubblico/privato per il Turismo

Lavorare in sinergia per favorire la giusta collaborazione pubblico privato nella definizione di una strategia turistica di territorio.

E’ questo l’obiettivo dell’incontro svoltosi venerdì in Confindustria promosso dal presidente Vigorito, d’intesa con il sindaco di Benevento Clemente Mastella e che ha visto la presenza del comune di Montesarchio, del consorzio ASI e della Coldiretti.

L’idea è quella di cogliere l’opportunità offerta dall’assessore regionale al turismo Felice Casucci (e illustrata nel corso dell’incontro tenutosi nel novembre scorso in Confindustria) di favorire la creazione di Destination Management organizzation territoriali per intercettare risorse, sfruttando la positiva esperienza del patto territoriale quale luogo di sintesi e strumento giuridico per il partenariato pubblico privato.



Per Attilio Cappa Assessore al Turismo del Comune di Benevento “Migliorare l'attrattività e la competitività della destinazione Sannio, questo il tema della proficua riunione; obiettivo comune lavorare insieme per sviluppare l'offerta turistica, creare cooperazione e sinergia tra i vari attori, incoraggiando la creazione di rete e partnership che favoriscano lo sviluppo e la promozione non solo della Città ma dell'intera destinazione "Sannio". Caratterizzare "il prodotto" per penetrare il mercato in modo efficace e duraturo, aumentando consapevolezza e interesse per la destinazione al fine di attirare visitatori aumentando i flussi turistici. Sfida importante da affrontare con un nuovo assetto ed una governance operativa pubblico privato per lo sviluppo, l'immagine e il marketing della destinazione. Benevento è pronta”.

Per Teresa Romano Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Benevento “Il lavoro della sezione “Turismo e tempo libero” di Confindustria Benevento è stato avviato con una attenta analisi delle statistiche dell’offerta e dei notevoli punti di forza che il nostro territorio esprime turisticamente, dichiara Teresa Romano Presidente della sezione Turismo Confindustria Benevento.

“Questo ci ha portato a delineare le giuste strategie trovando nella costituzione della DMO la svolta affinché queste si tramutino in opportunità concrete di sviluppo per l’industria turistica”.

È su questo fronte che stiamo gettando le basi per creare condivisione d’intenti tra i principali attori del territorio e d’accordo con il presidente Vigorito daremo massima apertura alla partecipazione al progetto, con l’auspicio che tutti i comuni e tutte le amministrazioni ne condividano le finalità”.



Morena Cecere assessore alla cultura del Comune di Montesarchio ha dichiarato "Crediamo che l’impegno condiviso dei nostri Enti nel settore del Turismo sia una concreta opportunità di sviluppo, che esalterà la bellezza e la storia dei nostri siti culturali, al fine di strutturali come mete turistiche sempre più attrattive e competitive.

Una prospettiva che si coniuga con l’impegno profuso nel tempo dal Comune di Montesarchio per la valorizzazione del territorio e che si eleverà ulteriormente grazie alla più ampia condivisone di intenti e all’impegno comune prospettato.

Alla riunione erano presenti: Oreste Vigorito, Presidente Confindustria Benevento, Claudio Monteforte, Vice Presidente Confindustria Benevento con delega al turismo, Teresa Romano, Presidente Sezione Turismo e Tempo Libero Confindustria Benevento,Vincenzo Pepe, Vice Presidnete Sezione Turismo e Tempo Libero Confindustria Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Attilio

Cappa, Assessore al Turismo del Comune di Benevento, Walter Corona e Geppino Russo componenti del CDA del Patto Territoriale, Gerardo Dell’Orto, Direttore Coldiretti di Benevento, Morena Cecere, Assessore al Turismo del Comune di Montesarchio e Anna Pezza Direttore di Confindustria Benevento.