Ospedale Fatebenefratelli: attivato ambulatorio di senologia Presso il nosocomio sannita

Da dicembre 2023, con l’apertura del cup regionale è partito il servizio di mammografia clinica nel reparto di Radiologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento diretto dal dottor Carmine Manganiello.

Si tratta di un ambulatorio affidato alla dottoressa Laura Bianchi, coadiuvata da tre tecniche di radiologia impiegate tra accettazione ed esecuzione della metodica. “Porto la mia esperienza ventennale dedicata esclusivamente alla Senologia presso la Asl Rm3 dove venivano eseguite circa 3000 mammografie l’anno”, ha dichiarato la dottoressa Bianchi.

“L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF di Benevento – spiegano in una nota dal nosocomio sannita - è dotato di un mammografo di ultima generazione a basso dosaggio di radiazioni, con fascio collimato provvisto di tomosintesi che consente uno studio accurato della mammella con l’acquisizione di diverse immagini 2D del seno da diverse angolazioni, che vengono poi ricostruite da un software di visualizzazione volumetrica 3D molto più precisa nelle mammelle fibro-ghiandolari. La sezione di senologia è, inoltre, provvista di un ecografo dedicato. L’apertura di questo ambulatorio, voluto dal Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, fa si che la paziente possa essere studiata in modo complementare sfruttando tutte le tecnologie a disposizione senza, peraltro, trascurare la visita senologica con refertazione immediata. In tal modo si può dire che si esegue un esame ritagliato su misura per la paziente”.

“Mi auguro – ha concluso Laura Bianchi - di riuscire a creare anche per la comunità di Benevento un servizio di assistenza 'porta a porta' con lo storico Camper dell'Afmal (Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani) rivolto a tutte le donne che hanno difficoltà a raggiungere l’Ospedale, rispettando la volontà di San Giovanni di Dio, ossia prendersi cura del malato”.