Luminarie, libri, musica e poesia a Benevento per San Valentino E' la kermesse Liberfest che chiude il 25 febbraio con la presentazione del libro di Gabriel Garko

Poeti a noleggio in centro, per dedicare una poesia alla persona amata. O più semplicemente lasciarsi avvolgere dalla romantica atmosfera ricreata nella città delle streghe.

Ha preso il via ieri sera e proseguirà fino al prossimo 25 febbraio a Benevento LiberFest, l'evento che combina il mondo dei libri a San Valentino, la festa degli innamorati.

“Un grande evento – dettaglia il direttore artistico Renato Giordano - con presentazioni di libri, musica, poesia, racconti, artisti di strada. E poi due contest (a cui si può partecipare seguendo le istruzioni sul sito di benevento città spettacolo): la poesia più bella e la foto più romantica vinceranno una cena a lume di candela per due persone”.

E dunque cuori luminosi lungo Corso Garibaldi ma anche scenografie speciali per scattare selfie e foto in piazza Torre. E il sindaco Clemente Mastella spiega: “Sono eventi che seguono la strada con cui speriamo di veder riconoscere Benevento capitale del libro.Ne proponiamo diversi e chiaramente c'è poi il Premio Strega con la sua tappa beneventana. E al contempo si tratta di una manifestazione che vuol dare un po' di ossigeno al mondo del commercio e dell'agricoltura, invogliando lo shopping e le uscite nei locali che speriamo proponagano prodotti tipici”.

Ricchissimo il programma di Liberfest

Dopo la prima di ieri questo pomeriggio alle 18 alla Libreria Masone la presentazione del libro di Viola Di Grado Marabbecca (La nave di Teseo).

Alla Parrocchia San Giuseppe Moscati- Capodimonte alle ore 18:40 ci sarà “La musica dell'anima” con Angela Gragnaniello, Soprano, Achille Del Giudice, Tenore e Luigi Gagliardi, Pianoforte.

La prossima settimana si proseguirà per sabato 10 febbraio in Corso Garibaldi alle 17:30 con Pulcinella in giro a cura di Tanto per Gioco. Dalle 17:30 alle 19:00 Favolealtoparlanti Cantastorie sui trampoli e giocoleria di Ilaria Laterza. Nel Foyer Teatro Comunale alle 18 c'è Arte in vetrina con l'Ensemble dell'Orchestra Filarmonica di Benevento. E in Piazza F. Torre ore 18:00-18:45-19:30 “I sogni, le favole i tre porcellini” Voce e regia Gabriele Oses, scene Michele Pietrovito.

Domenica 11 febbraio alla Libreria Guida, ore 11:30 Fabiana Sciarelli presenta “Tanto ho le cuffie: ognuno ha la sua storia” Graus edizioni.

Nella Chiesetta di San Giuseppe Artigiano - Piano Cappelle alle ore 18:00 pomeriggio in coro concerti di musica sacra, Ensemble vocale De “I Cantori Di Caudium”, Direttore M° Pompeo Ferraro Chiesa, Coro Polifonico di Benevento Direttore M° Daniela Politi. Nell'Ex edificio scolastico di Madonna della Salute alle ore 18:00 “Concerto di Nozze” con Toni Stefanelli, Violino, Saverio Coletta, Pianista, Mina Minichiello, Soprano e Ludovica Malegieri, Soprano.

Sabato 17 febbraio in Corso Garibaldi alle ore 18:00 “Boomerang Orkestra”. Nel Foyer Teatro Comunale alle 18:00 Arte in vetrina performance a cura di Saveria Cotroneo e Renato Giordano.

Alla Libreria Ubik Liberi Tutti Benevento alle ore 18:00 Franco Berrino presenta “Fermare il tempo” con piccole dosi di cibo e benessere Solferino libri.

Domenica 18 febbraio alla Libreria Barbarossa alle ore 11:30 Ivano Ceribelli presenta L’ultimo Volo Rossini Editore. Nell'Ex Edificio scolastico San Vitale alle ore 18:00 Cultura popolare Luca Rossi - A chi suona la luna Giuseppe Vozza editore; musiche Cristina Vetrone-Lorella Monti, storie Gabriele Oses-Renato Giordano.

Sabato 24 febbraio a Palazzo Paolo V- Corso Garibaldi- Foyer Teatro Comunale alle ore 17:30 Gran ballo dell’ottocento, L’amore Romantico a cura dell’ass.cult. società di danza Napoli. Alla Galleria Bosco alle ore 18:00 Soundspace Paesaggi sonori tra letteratura e danza, Solisti della Compagnia “Balletto di Benevento”, Musica Giuseppe Capriello, Carlo Natale, Luca Iorio, Niccolò Russo e con Maurizio Tomaciello, regia Linda Ocone.

In Piazza F.Torre, ore 18:00 Malakòs in concerto.

Domenica 25 febbraio, nell'Auditorium della Spina Verde “A. Tanga” alle ore 17:30 Gabriel Garko e Gino Saladini presentano Il giardino del tiglio Baldini + Castoldi.

Alle Ore 19:30 Tamburo feat Mooncler & Danny, con la partecipazione di Maurizio Tomaciello – Attore, Mariachiara Tedesco – Danzatrice, Scena Linda Ocone -Piergiulio Simone e Regia Linda Ocone.