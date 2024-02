Casa di Jonas di Benevento affidata all'Asl: sarà intitolata a Benedetto XVI Nella struttura di Pacevecchia il settore materno infantile e centro autismo

E' la fine del prossimo marzo la data da segnare in agenda per il via alle attività de La Casa di Jonas, la struttura comunale ristrutturata grazie ad un progetto Pics di quasi un milione e mezzo di euro che si trova nel quartiere Pacevecchia a Benevento.

Questa mattina, a Palazzo Mosti è stato siglato il protocollo d'intesa con il quale il Comune di Benevento ha affidato la struttura all'Asl, per 25 anni.

Settore materno infantile e centro autismo

L'immobile sarà il centro di riferimento del Sannio per il settore materno infantile con particolare attenzione alle cure per la neuropsichiatria infantile e per i disturbi dello spettro autistico. “Sono loro i più adatti a garantire l'operatività di questa struttura – ha chiarito il sindaco Clemente Mastella – che sarà intitolata a Benedetto XVI. Con noi oggi abbiamo voluto anche i genitori e i rappresentanti delle associazioni del settore. Si tratta di un altro importante passo avanti per il welfare della città che migliorerà ancora con la riapertura della casa di riposo San Pasquale”.

Volpe: aprirà il primo piano, poi piena operatività

“Questo accordo dimostra quanto la collaborazione istituzionale sia vantaggiosa per la comunità – ha invece chiarito il direttore dell'Asl di Benevento Gennaro Volpe -. Nello splendido immobile di Pacevecchia, completamente immerso nel verde, installeremo al primo piano il dipartimento materno infantile, in particolare la Neuropsichiatria infantile con un'equipe specificamente formata e cure specialistiche per autismo.

Tra un paio di anni credo potremo procedere anche a restituire piena operatività al piano superiore della struttura dove installeremo il consultorio e centro vaccinale. Obiettivo che ci consentirà anche di liberare gli spazi attualmente occupati in via Bacchielli dove invece sarà installato un centro per le cure dedicate agli anziani”.

Riapertura poliambulatorio via 24 Maggio ed emergenza

Il dg ha poi annunciato che nel giro di pochi mesi si spera “di restituire alla cittadinanza il poliambulatorio di via 24 maggio con due giornate dedicate alla prevenzione”.

Il numero uno dell'azienda sanitaria ha infine chiarito che oggi è stato deliberato l'atto aziendale dell'Asl che presenta importanti novità per il Sannio e una struttura complessa per l'organizzazione del servizio di emergenza. E ancora “al di là di quanto ho sentito l'Asl di Benevento rientra nel concorso regionale per i medici di emergenza”.