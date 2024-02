Potenziati servizi per l'infanzia e bambini con disturbi del neurosviluppo L'iniziativa del Comune di Benevento e Asl su Casa di Jonas. l'assessore Coppola: ottima notizia

Convocate dall'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, le associazioni Angsa Sannio (Associazione nazionale genitori persone con autismo), Insieme per Aps, Faba (Famiglie bimbi autistici), Aipd (Associazione italiana persone down), Adhd (Associazione per le persone con disturbo dell'attenzione) hanno preso parte alla conferenza, che si è svolta stamane a Palazzo Mosti, per la firma del protocollo d'intesa tra Comune e Asl avente ad oggetto la costituzione del polo materno-infantile nella Casa di Jonas.

"Ringraziamo il Sindaco e l'Amministrazione comunale per aver donato una struttura che consentirà il potenziamento dei servizi e per l'infanzia e per i bambini con disturbi del neurosviluppo", scrivono in una nota congiunta le associazioni.

"Altresì ringraziamo l'Asl per aver ottenuto il primario per la Neuropsichiatria infantile e il potenziamento delle attività cliniche dedicate all'infanzia e ai disturbi del neurosviluppo, inclusa la sperimentazione attraverso l'uso di robot con Intelligenza artificiale", chiudono le sigle.