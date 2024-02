Chiesa di Santa Sofia: lavori da settembre Tempo previsto per la ristrutturazione del patrimonio Unesco di Benevento: 180 giorni

Sei mesi per i lavori alla Chiesa di Santa Sofia, con il via alle attività dal prossimo settembre. E' quanto comunica don Marco Capaldo guida dell'Unitá pastorale San Filippo Neri di Benevento.

Specificando che in una lettera trasmessa ieri dalla Prefettura di Benevento (ente proprietario) si rende noto che "i lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Sofia inizieranno il 1 settembre 2024 e proseguiranno per 180 giorni naturali e consecutivi.

Durante tutto il tempo del necessario restauro, la Chiesa resterà aperta per consentire le visite e le celebrazioni parrocchiali nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro".

E dunque ancora che per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere alla Segreteria dell'Unità Pastorale "San Filippo Neri", presso l'Oratorio "Giardini Angela Merici" in via Bosco Lucarelli, 3, il Martedì e il Giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e il Mercoledì e il Venerdì dalle 16.30 alle 18.00.