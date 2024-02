Raccolta del Farmaco: Acli in campo con Progetto Vita e Giada onlus L'iniziativa di solidarietà anche a Benevento

"Le Acli di Benevento anche quest’anno in campo per la Giornata di Raccolta del Farmaco con la preziosa collaborazione dell’Associazione “Progetto Vita” di Pesco Sannita e dei volontari della cooperativa Giada Onlus di Colle Sannita". Lo rende noto la presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo.

Il Banco Farmaceutico propone la 24esima edizione della Raccolta del Farmaco dal 6 al 12 febbraio 2024: nelle diciotto farmacie di Benevento e provincia che hanno aderito all’iniziativa sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I giovani volontari saranno presenti presso la farmacia Italiano di via Napoli con il compito di raccogliere tutti i medicinali donati e di consegnarli, a campagna conclusa, all’associazione Progetto Vita incaricata di distribuirli agli indigenti.

“Siamo come sempre in prima linea nel dare sostegno alle fasce deboli e al contempo sensibilizzare i nostri giovani al senso di comunità. Aumentano le povertà ed è per questo che abbiamo in cantiere un ambulatorio solidale per la distribuzione dei farmaci, alla stregua dei pacchi alimentari, così da non lasciare indietro nessuno” afferma la presidente provinciale Pagliarulo.

Per il presidente regionale delle Acli campane, Filiberto Parente: “L’Alleanza contro la povertà nei bollettini di guerra parla di 6 milioni di nuovi poveri. E in Campania e nel Mezzogiorno d’Italia si corre il rischio di aumentare ancor di più questo divario con l’applicazione della legge Calderoli sull’Autonomia differenziata”.