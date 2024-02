Benevento caos parcheggi. "Nuove aree sosta e riapertura Porta Rufina" L'assessore al Traffico, Attilio Cappa dettaglia il piano di Palazzo Mosti

Aumentano i cantieri aumentano le difficoltà a Benevento, soprattutto per la carenza di spazi dedicati alla sosta.

Con la chiusura del parcheggio di Piazza Orsini e i lavori in piazza Cardinal Pacca la situazione del centro cittadino è particolarmente congestionata.

E si farà ancor più problematica nel prossimo maggio quando prenderanno il via i lavori per il restyling di piazza Risorgimento sottraendo un altro importante bacino per la sosta. E dunque il Comune prova a correre ai ripari con un nuovo piano per garantire un sistema parcheggi molto più efficace ed efficiente.

Parola dell'assessore al Traffico Attilio Cappa che dettaglia: “Per i parcheggi a pagamento si sta svolgendo l'affidamento per la gara che non verte solo sul Megaparcheggio di via del Pomerio ma anche sul Parcheggio di Porta Rufina che verrà riaperto dal nuovo gestore”.

Non solo l'esponente della giunta Mastella spiega che si sta lavorando anche su diversi altri fronti “In piazza Pacca a breve chiuderà il cantiere per l'info point turistico e dunque sarà completamente ridisegnata l'area parcheggi”.

E ancora aggiunge “Stiamo mettendo in campo un'opera certosina per recuperare diversi altri spazi in città convertendoli in parcheggi per dare la possibilità agli utenti di fruire di aree di sosta strategiche. Nell'area di piazza Orsini (ndr la zona continua allo slargo prima occupato dal parcheggio) abbiamo rimosso un segnale di divieto sostituendolo con uno di sosta, lo faremo anche nella zona di Corso Dante e in via dei Mulini, che adesso assume anche una centralità diversa con l'apertura dell'ascensore che collega la zona a via Annunziata e quindi al centro cittadino”.

Poi l'assessore Cappa rilancia, per la sosta in centro, l'utilizzo del Megaparcheggio di via del pomerio “Si tratta di una sosta sicura, tutelata e poco costosa e spesso circa il 40 % della struttura resta inutilizzata”.