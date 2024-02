Protesta agricoltori. Marcia fino alla Prefettura con trattore e carriole Corteo e sit-in 'didattico' per far conoscere le eccellenze del Sannio. Al Prefetto un documento

Un documento con una decina di punti sui quali gli agricoltori chiedono un'immediata attenzione del Governo da consegnare al Prefetto di Benevento, carriole con prodotti tipici di ogni zona del Sannio, pecore e galline per spiegare ai cittadini l'origine e i problemi del loro comparto e tanta voglia di non smettere di gridare “diglità e basta assistenzialismo”.

Questa mattina a Benevento la terza manifestazione degli agricoltori di “Riscatto Agricolo” che hanno raggiunto con propri mezzi e un solo trattore – il corteo non è stato autorizzato - piazza risorgimento per poi raggiungere la Prefettura per un sit-in.

Gli agricoltori chiedono semplicemente che il loro lavoro e i prodotti che ne derivano vengano pagati in maniera giusta rispetto a quanto pagano i cittadini per fare la spesa.

Hanno portato in strada una decine di carriole con prodotti tipici e per spiegare ai passanti come nasce il cibo, come si produce la farina, come le galline fanno le uova. Un corteo didattico...

