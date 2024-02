Giunta comunale di Benevento, approvate le modifiche all'organigramma dell'Ente Politiche abitative all'Urbanistica, Sport e servizi scolastici passano al VII settore

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato oggi la delibera che apporta alcune modifiche all'organigramma dell'Ente.

"In particolare - spiega l'assessore al Personale Carmen Coppola nell'illustrare i contenuti e le ragioni del provvedimento - le competenze relative ai Servizi scolastici e Sport passano al VII Settore (Cultura, turismo, istruzione e sport); il servizio Politiche abitative passa al VI Settore (Urbanistica); l'Urp (Ufficio relazioni con il Pubblico) e il Protocollo sono assegnate al II Settore (Servizi al cittadino); il servizio Notifiche passa al Settore Affari Generali e Servizi istituzionali; il servizio di Protezione civile transita in capo al Settore Polizia Municipale; istituiti inoltre, i Servizi di Staff, Supporto e Monitoraggio del Pnrr, Supporto Osl, sotto il coordinamento del Segretario generale. Istituite poi dieci posizioni di elevata qualificazione allocate presso tutti i sette settori dell'Ente e tre nei Sistemi di Staff.

Si tratta - prosegue Coppola - di alcuni accorgimenti finalizzati a potenziare la produttività organizzativa dell'Ente, razionalizzare la macchina amministrativa, uniformando competenze e servizi, allo scopo, principale, di migliorare il servizio per la città e i cittadini", chiude Coppola.

Un'ulteriore delibera ha dato via libera all'attuazione del nuovo sistema di classificazione certificando il passaggio dal parametro delle categorie a quello delle aree e ad una nuova classificazione con ridefinizione dei profili professionali al servizio dell'Ente.