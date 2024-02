Comune di Benevento, ecco il nuovo sito dedicato al turismo Progetto innovativo che grazie ad un aggiornamento costante e una facile accessibilità

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Turismo Attilio Cappa comunicano che è online BeneventoTurismo.it (clicca qui per vedere il nuovo sito), il portale ufficiale del Turismo della Città di Benevento. Si tratta di un progetto a cura dell'Amministrazione comunale dedicato a chi vuole scoprire la Città, la sua storia e i numerosi eventi in calendario lungo il corso dell'anno.

Ricca di contenuti è la sezione 'Scopri la Città' che contiene cenni storici e segnala le principali attrazioni monumentali, artistiche e culturali della città. La sezione 'Eventi' è invece un vero e proprio calendario-agenda a disposizione del turista che così può essere costantemente aggiornato sugli avvenimenti da non perdere in città. Un'ulteriore sezione del portale è invece dedicata ai 'Servizi al Turista' con informazioni utili sulle strutture che in città garantiscono l'ospitalità (bed and breakfast, hotel, agriturismi).

“L'amministrazione punta in maniera decisa sul turismo: crediamo sia uno degli asset principali per lo sviluppo dell'economia cittadina. Il portale del Turismo della Città di Benevento - evidenziano il sindaco Mastella e l'assessore Cappa - è un progetto innovativo che grazie ad un aggiornamento costante e una facile accessibilità diverrà un importante, primo punto di contatto con chi ha deciso di visitare la città oppure è alla ricerca di informazioni sulla sua bellezza, sugli eventi culturali e gli spettacoli in programma, sulle possibilità di pernottare: insomma una vetrina per attrarre il turista e stimolarne la volontà di visitare Benevento.

ingraziamo quanti hanno dato un loro contributo per un prodotto di marketing territoriale che siamo sicuri sarà una leva strategica per la crescita turistica del nostro territorio”, concludono il sindaco e l'assessore.