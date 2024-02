"Il mio bimbo curato con professionalità e umanità: grazie pediatri del San Pio" La lettera di una mamma: "Dai medici agli infermieri agli oss: persone meravigliose"

L'esperienza di buona sanità nel reparto di Pediatria del San Pio raccontata da una mamma per ringraziare i medici e la struttura del nosocomio cittadino:

"Il sorriso oltre la paura"

Potrebbe quasi sembrare il titolo di un romanzo e invece il "sorriso oltre la paura" è esperienza di vita vissuta in questi ultimi giorni.

Il sorriso è quello di tante persone fantastiche della Pediatria del San Pio...la paura la mia e immagino di tante altre mamme che, ahimè, si ritrovano spaesate, a vedere i loro piccoli, sofferenti, in un lettino di ospedale.

Il mio bambino di soli 7 mesi è stato ricoverato per bronchiolite, saturazione bassa, necessità di supporto di ossigeno...lascio solo immaginare di fronte a tutto ciò un cuore di mamma come sia sentito schiacciato, da una cosa inaspettata, dai sensi di colpa che in una mamma non mancano mai, dalla paura soprattutto...

Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo per il miglioramento della situazione che subentra anche la gastroenterite...mi è sembrato davvero un incubo senza fine!

In queste giornate di tempesta è arrivato comunque un raggio di sole, fatto di accoglienza, umanità, disponibilità che unitamente ad eccellente professionalità ha fatto si che quella paura piano piano lasciasse il posto alla speranza e al sorriso, quello ricevuto ogni giorno dai medici, infermieri, operatori socio sanitari, tirocinanti, addetti alle pulizie e alla mensa. Tutte persone meravigliose e a tutti loro va la mia profonda gratitudine per averci fatto vivere un'esperienza di per sé negativa nella maniera più positiva possibile.

Un GRAZIE speciale va soprattutto ai medici, per la loro egregia professionalità e per la profonda dedizione al lavoro.

Un reparto che funziona così e che è così a servizio del paziente deve essere un orgoglio ed un riferimento per la città intera.

Ci tenevo a scrivere questo pensiero perché ahimè si legge spesso solo male della nostra sanità cittadina forse perché siamo più inclini alla rabbia e alla lamentela che alla gratitudine e quando "va tutto bene" lo diamo forse per scontato ma almeno per me non lo era.

Quindi GRAZIE GRAZIE GRAZIE, perché è l' amore per l'ordinario che genera lo straordinario!