Castelvenere questa sera a "Striscia la Notizia" per il Piatto antispreco Protagonisti gli studenti dell’Alberghiero

I segreti del “Piatto Antispreco” preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere verranno svelati in un servizio di “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Canale 5, curato dall’inviato Luca Galtieri, che andrà in onda questa sera (ore 20,35).

Soddisfatto si dice il sindaco Alessandro Di Santo: “Sono orgoglioso per gli studenti, i docenti e il dirigente dell’Alberghiero Nazzareno Miele per l’attenzione mediatica che verrà loro riservata, a dimostrazione che quando si lavora bene e con impegno e passione costante i risultati arrivano. E’ un’ulteriore dimostrazione dell’importanza che l’Istituto Alberghiero riveste per la nostra comunità”.

Il Sindaco Di Santo e il consigliere delegato Giovanni Pascale, unitamente all’intera amministrazione comunale, ringraziano poi in modo particolare il giornalista Galtieri per l’attenzione rivolta ai giovani studenti che sarà anche un’occasione di promozione del territorio e di valorizzazione delle tradizioni e della enogastronomia locale.