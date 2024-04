Catania-Benevento, piccola storia di ex Tello nelle file rossoblù, Agazzi, Marotta e Simonetti in quelle giallorosse

(f.s.) Storie di ex, storie suggestive, a volte curiose, con risvolti che testimoniano come il calcio sia un'autentica ruota nella quale prima o poi tutti si rincontrano. Nelle file del Catania questa sera ci sarà Andrès Tello, il colombiano che ha vestito la maglia giallorossa del Benevento per cinque stagioni e mezza. Per lui 144 partite con la maglia della strega, tutte in B e in A, fatta eccezione per le nove di questo girone d'andata in serie C (a Catania, da gennaio, poi ne ha disputate appena 7). Tello, lo ricordiamo, è l'autore dell'ultimo gol giallorosso in serie A, storia del 23 maggio del '21 allo stadio del “Grande Torino”: dopo il vantaggio di Bremer, al 27' della ripresa Andrès andò ad impattare di testa il lungo traversone dalla sinistra di Letizia. In quel Benevento di Pippo Inzaghi c'erano anche Improta, Manfredini e Pastina.

Ma per un ex presente in maglia rossoblù, ce ne sono ben tre in giallorosso. In ordine cronologico Davide Agazzi, Alessandro Marotta e PierLuigi Simonetti. L'esperienza di Agazzi si riferisce addirittura alla stagione in C 2015/16, quella culminata nella prima storica promozione dalla C alla B del Benevento. Il centrocampista di Trescore mise insieme 28 presenze ed un gol, giocando anche quell'ultima sfida al Cibali tra etnei e sanniti del 5 dicembre 2015, vinta dai ragazzi di Auteri (3-1) con la doppietta di Ciciretti e il rigore di Mazzeo.

Parentesi in rossoblù anche per Alessandro Marotta. Stagione 2018-19, 8 gol in campionato, uno in Coppa Italia, uno nei play off. Già, perchè quel Catania si classificò quarto e partecipò alla post season già strutturata come quella di oggi. Eliminò prima la Reggina (4-1 anche con un gol di Marotta), poi il Potenza (con due pareggi), ma fu poi eliminato ai quarti dal Trapani, ancora senza perdere, con due pareggi amari.

Terzo ex (in ordine cronologico) Pier Luigi Simonetti. Una stagione sportivamente drammatica, culminata nella cancellazione della società etnea per via del fallimento. Simonetti arrivò all'ombra dell'Etna a gennaio del 22 dopo la prima parte della stagione giocata a Piacenza. Un atto di coraggio, una sfida che lo portò a giocare 13 partite con una indimenticabile doppietta al Menti di Castellammare, prima della cancellazione del Catania che non terminò quel campionato.

Nella foto Pier Luigi Simonetti, oggi uno degli ex della gara