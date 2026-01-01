Benevento, under 17: Jerradi il più presente. Amico il capocannoniere

Secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Ternana. L'under 17 del Benevento ha chiuso con 26 punti il girone d'andata, ma è desiderosa di vivere una seconda parte di stagione da protagonista, con l'obiettivo di chiudere davanti a tutte le avversarie. Ci sono stati dei passi falsi da parte della squadra di Schiavi, soprattutto in casa, dovuti a sfortuna, imprecisione e qualche assenza di troppo. I giallorossi, comunque, hanno dato vita a un buon rendimento, piazzandosi ai vertici della classifica e mostrando anche una crescita collettiva rilevante. Tra i calciatori che si stanno imponendo in maniera positiva c'è Jerradi: capitano, fulcro della difesa ed elemento inamovibile dello scacchiere giallorosso, considerato che è il calciatore più utilizzato da Schiavi. Una buona continuità l'ha ottenuta anche il difensore Pane, grazie a buone prestazioni. In termini di marcature, il capocannoniere è Amico con 13 reti all'attivo. Subito dopo ci sono Lo Russo con nove gol e De Benedetto con otto. Quest'ultimo, tra l'altro, ha vissuto una importante esperienza con l'Italia under 17, partecipando al torneo dei Gironi a Novarello. Nelle ultime giornate, Schiavi sta facendo affidamento anche su Paolo Cimmino, terzino chiamato dalla formazione under 16. Il girone di ritorno del Benevento comincerà il prossimo 18 gennaio, quando i giallorossi affronteranno il Gubbio in trasferta.
Under 17, il cammino del Benevento
Benevento-Gubbio 6-3
Pianese-Benevento 1-4
Benevento-Latina 1-1
Cerignola-Benevento 1-12
Guidonia-Benevento 3-1
Benevento-Campobasso 3-1
Ascoli-Benevento 0-6
Benevento-Ternana 1-2
Casertana-Benevento 1-1
Sambenedettese-Benevento 2-9
Benevento-Perugia 3-4
Foggia-Benevento 0-3
Under 17, la classifica
Ternana 27
Benevento 26
Guidonia 25
Gubbio 25
Latina 24
Ascoli 24
Perugia 23
Pineto 19
Casertana 19
Campobasso 14
Pianese
Sambendettese 9
Cerignola 5
Foggia 4