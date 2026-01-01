Benevento, under 17: Jerradi il più presente. Amico il capocannoniere I numeri della formazione allenata da Schiavi che ha chiuso l'andata al secondo posto

Secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Ternana. L'under 17 del Benevento ha chiuso con 26 punti il girone d'andata, ma è desiderosa di vivere una seconda parte di stagione da protagonista, con l'obiettivo di chiudere davanti a tutte le avversarie. Ci sono stati dei passi falsi da parte della squadra di Schiavi, soprattutto in casa, dovuti a sfortuna, imprecisione e qualche assenza di troppo. I giallorossi, comunque, hanno dato vita a un buon rendimento, piazzandosi ai vertici della classifica e mostrando anche una crescita collettiva rilevante. Tra i calciatori che si stanno imponendo in maniera positiva c'è Jerradi: capitano, fulcro della difesa ed elemento inamovibile dello scacchiere giallorosso, considerato che è il calciatore più utilizzato da Schiavi. Una buona continuità l'ha ottenuta anche il difensore Pane, grazie a buone prestazioni. In termini di marcature, il capocannoniere è Amico con 13 reti all'attivo. Subito dopo ci sono Lo Russo con nove gol e De Benedetto con otto. Quest'ultimo, tra l'altro, ha vissuto una importante esperienza con l'Italia under 17, partecipando al torneo dei Gironi a Novarello. Nelle ultime giornate, Schiavi sta facendo affidamento anche su Paolo Cimmino, terzino chiamato dalla formazione under 16. Il girone di ritorno del Benevento comincerà il prossimo 18 gennaio, quando i giallorossi affronteranno il Gubbio in trasferta.

Under 17, il cammino del Benevento

Benevento-Gubbio 6-3

Pianese-Benevento 1-4

Benevento-Latina 1-1

Cerignola-Benevento 1-12

Guidonia-Benevento 3-1

Benevento-Campobasso 3-1

Ascoli-Benevento 0-6

Benevento-Ternana 1-2

Casertana-Benevento 1-1

Sambenedettese-Benevento 2-9

Benevento-Perugia 3-4

Foggia-Benevento 0-3

Under 17, la classifica

Ternana 27

Benevento 26

Guidonia 25

Gubbio 25

Latina 24

Ascoli 24

Perugia 23

Pineto 19

Casertana 19

Campobasso 14

Pianese

Sambendettese 9

Cerignola 5

Foggia 4