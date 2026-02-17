Vicenda mensa: "Difformità risolta, revocata sospensione centro cottura" Il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino chiarisce

Il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino rende noto che è stato notificato in queste ore il provvedimento con il quale l'Asl di Benevento-Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ha revocato il provvedimento di sospensione a carico delle attività poste in essere al centro di cottura dell'azienda che si occupa della refezione scolastica a Benevento.

"Il Servizio Igiene degli Alimenti dell'Asl ha registrato che la ditta ha risolto la difformità che era stata rilevata con ripristino della fornitura di acqua calda alle idonee temperature. Il successivo controllo ispettivo ha dato pertanto esiti favorevoli alla riapertura del centro di cottura.

L'amministrazione Mastella ha seguito la vicenda con senso di responsabilità, attraverso i canali istituzionali preposti e con estrema serietà: avevamo detto e ribadiamo che sulle massime condizioni di sicurezza e Igiene per i pasti dei bambini avremo preteso dalla ditta soluzioni rapide e tempestive e il rispetto delle prescrizioni Asl, cosa che è avvenuta", conclude Palladino.

