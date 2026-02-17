Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend L'under 15 si consolida in vetta. La Primavera scivola via dalla zona play off

La sconfitta rimediata contro il Catanzaro ha fatto scivolare la Primavera al settimo posto in classifica, a due lunghezze dalla zona play off. Importanti le vittorie ottenute dalle formazioni under 17 e 15 contro i pari età del Cerignola, con entrambe che restano ai vertici della classifica. Ha riposato l'under 16, con la squadra di Leone che è chiamata al riscatto dopo le due sconfitte consecutive.

Primavera 2, la classifica

Empoli 43 promozione diretta

Pescara 36 play off

Perugia 33 play off

Spezia 32 play off

Ternana 31 play off

Avellino 30

Benevento 29

Catanzaro 28

Pisa 26

Ascoli 25

Bari 21

Monopoli 21

Cosenza 19

Salernitana 18

Palermo 17 play out

Crotone 7 play out

Under 17, la classifica

Gubbio 35 fasi finali

Benevento 34 fasi finali

Ternana 34 fasi finali

Latina 32 fasi finali

Guidonia Montecelio 32

Perugia 32

Casertana 28

Ascoli 27

Pineto 21

Campobasso 18

Pianese 13

Sambenedettese 10

Foggia 8

Audace Cerignola 6

Under 16, la classifica

Benevento 29 fasi finali

Monopoli 29 fasi finali

Sorrento 23 play off

Giugliano 23 play off

Campobasso 22 play off

Latina 21 play off

Pineto 17

Casarano 16

Casertana 14

Team Altamura 9

Picerno 9

Under 15, la classifica

Benevento 45 fasi finali

Perugia 43 fasi finali

Latina 31 fasi finali

Gubbio 30 fasi finali

Campobasso 30

Ternana 29

Sambenedettese 24

Audace Cerignola 24

Guidonia Montecelio 22

Ascoli 20

Pineto 19

Casertana 14

Pianese 9

Foggia 5