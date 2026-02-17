Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend

La sconfitta rimediata contro il Catanzaro ha fatto scivolare la Primavera al settimo posto in classifica, a due lunghezze dalla zona play off. Importanti le vittorie ottenute dalle formazioni under 17 e 15 contro i pari età del Cerignola, con entrambe che restano ai vertici della classifica. Ha riposato l'under 16, con la squadra di Leone che è chiamata al riscatto dopo le due sconfitte consecutive.
Primavera 2, la classifica
Empoli 43 promozione diretta
Pescara 36 play off
Perugia 33 play off
Spezia 32 play off
Ternana 31 play off
Avellino 30
Benevento 29
Catanzaro 28
Pisa 26
Ascoli 25
Bari 21
Monopoli 21
Cosenza 19
Salernitana 18
Palermo 17 play out
Crotone 7 play out
Under 17, la classifica
Gubbio 35 fasi finali
Benevento 34 fasi finali
Ternana 34 fasi finali
Latina 32 fasi finali
Guidonia Montecelio 32
Perugia 32
Casertana 28
Ascoli 27
Pineto 21
Campobasso 18
Pianese 13
Sambenedettese 10
Foggia 8
Audace Cerignola 6
Under 16, la classifica
Benevento 29 fasi finali
Monopoli 29 fasi finali
Sorrento 23 play off
Giugliano 23 play off
Campobasso 22 play off
Latina 21 play off
Pineto 17
Casarano 16
Casertana 14
Team Altamura 9
Picerno 9
Under 15, la classifica
Benevento 45 fasi finali
Perugia 43 fasi finali
Latina 31 fasi finali
Gubbio 30 fasi finali
Campobasso 30
Ternana 29
Sambenedettese 24
Audace Cerignola 24
Guidonia Montecelio 22
Ascoli 20
Pineto 19
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 5