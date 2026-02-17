Team Altamura-Benevento, ecco l'arbitro del match Designato un quarto anno. Ha soltanto un precedente con la Strega

Sarà il quarto anno Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea a dirigere il match tra Team Altamura e Benevento di domenica, in programma alle 14:30. Il fischietto piemontese, quarto anno in Serie C, ha soltanto un precedente con la formazione giallorossa, risalente alla Coppa Italia di terza serie della scorsa stagione. In quell'occasione, il 18 agosto del 2024, la squadra guidata da Auteri venne eliminata dal Potenza col punteggio di 2-1. Al gol iniziale di Prisco, i lucani ribaltarono tutto con le marcature di D'Auria e Felippe, condannando la Strega all'eliminazione tra le mura amiche. Nel girone meridionale, Restaldo ha diretto soltanto otto incontri, di cui uno nell'attuale stagione, ovvero il confronto tra Casertana e Foggia dello scorso sette febbraio, vinto dai falchetti per 3-2. Ad Altamura, Restaldo sarà coadiuvato dagli assistenti Nicosia di Saronno e Peloso di Nichelino. Scelto come quarto ufficiale Recchia di Brindisi, mentre sarà Cantatore di Molfetta l'operatore FVS.