Il rito delle ceneri nella storia di Benevento Salotto culturale a Casa Pisani

Mercoledì 18 febbraio, alle ore 18:00, si svolgerà un nuovo salotto culturale a Casa Pisani, organizzato dall’Archeoclub. Siccome cade esattamente nel giorno di mercoledì delle ceneri, verrà ricordata l’origine beneventana di questo rito, con una conversazione tenuta da Francesco Morante. Nel concilio che papa Urbano II, il pontefice che indisse la prima crociata, tenne qui a Benevento nel 1091, fu normato un rito, che per la verità già esisteva, ma con una liturgia che fosse uguale per tutta la chiesa romana.

Da quel 1091 poco è cambiato. Le ceneri si ottengono sempre dai rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente, ed anche il monito, “polvere sei e in polvere ritornerai”, è di fatto rimasto. La conversazione sarà anche utile ad approfondire il medioevo beneventano, molto ricco di storia, ma spesso poco conosciuta.