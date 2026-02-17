Il Benevento prepara la trasferta di Altamura Allenamenti all'Avellola. Domani seduta a porte aperte

Mai come questa volta conviene pensare ad un avversario per volta. Il calendario pone davanti alla strega una doppia sfida in trasferta, per nulla semplice. Prima ad Altamura, poi nella vicina Potenza. La squadra di Devis Mangia è reduce da una rovinosa caduta proprio al Viviani, dove paradossalmente ha giocato una buona partita, ma ha finito con tre gol sul groppone. E l'ex tecnico dell'Under 21 azzurra si ritrova anche a fare la conta per capire su chi contare (Crimi si è infortunato, Falasca è squalificato, le condizioni di Poli, Rosafio e Millico da valutare).

Il Benevento ha finalmente una settimana tonda tonda per preparare la partita in calendario. Floro dovrà approfittarne per limare qualche scelta e capire quali possano essere le soluzioni migliori per ovviare a qualche assenza. Principalmente, è inutile dirlo, quella di Simonetti. Sabato al posto del giocatore romano è stato scelto Kouan. L'ivoriano ci ha messo tanto impegno, ma è parso carente quando si è ritrovato ad utilizzare il piede mancino. Questione di adattabilità, bisognerà capire se Floro avrà voglia di aspettare o di provare altre opzioni. Ha certamente la possibilità di ripercorrere vecchie strade, affidarsi a Carfora o Manconi, che in quel ruolo ci hanno già giocato. O abbracciare nuove soluzioni, magari sfruttando un mancino come l'ultimo arrivato Celia, che ha caratteristiche che potrebbero sposarsi con le esigenze della squadra giallorossa. Utilizzato da esterno alto, l'ex Cesena potrebbe essere la soluzione più conveniente per il Benevento. Bispognerà vedere se il tecnico lo proverà e se avrà buone sensazioni.

Questa mattina la squadra giallorossa ha ripreso ad allenarsi dopo due giorni di completo riposo. Settimana da consumare interamente all'impianto Avellola, visto che il fondo campo del D'Angelo di Altamura è in sintetico. Floro non dovrebbe avere problemi se non di scelta. Il Benevento vuole tornare subito alla vittoria per riprendere il cammino (in parte) interrotto col pari contro il Latina. Domani è prevista la seduta settimanale a porte aperte.