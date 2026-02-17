Rogo Sannazaro, Mastella: "Gioiello d'arte e culla di genio, duro colpo" Il sindaco di Benevento: "ma sono sicuro sarà restituito alla città di Napoli"?

"L'incendio che ha gravemente danneggiato il Teatro Sannazaro è un duro colpo per tutta la cultura campana: vivaio dei grandissimi talenti del teatro napoletano, è stato in età contemporanea centro irradiatore dell'arte meridionale in tutto il Paese. Esprimo massima solidarietà istituzionale alla Città di Napoli per il rogo che ha interessato il Teatro Sannazaro. Sono sicuro che il mio collega e amico Gaetano Manfredi saprà ricucire questa che giustamente ha definito una ferita per la sua Città e saprà restituire, come ha solennemente promesso già in queste ore, alla cultura napoletana, del Mezzogiorno e del Paese questo gioiello di arte e culla di genialità", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e componente dell'Esecutivo nazionale Anci Clemente Mastella.