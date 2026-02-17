Oltre 300 grammi di cocaina nascosti nell'auto, condannato un giovane Benevento. Rito abbreviato, 2 anni a Ciro Immobile

Due abni, contrro i 4 proposti dal Pm. E' la condanna decisa con rito abbreviato dal gup Salvatore Perrotta, dopo aver ravvsato l'ipotesi più lieve dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, per Ciro Immobile, 29 anni, di Benevento, che nel luglio 2025, al pari di un'altra persona, era stato arrstato dalla Mobile

Erano stati beccati al casello di Castel del Lago, mentre rientravano, probabilmente, da Napoli, con un'auto presa a noleggio. Gli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, che evidentemente ne stavano monitorando i movimenti, avevano intimato l'alt alla macchina appena aveva imboccato il raccordo in direzione del capoluogo.

La successiva perquisizione aveva consentito di rinvenire circa 330 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile lato passeggero. Oggi la discussione, poi la sentenza del gkudice per Immobile.