Contro le aggressioni agli autisti a Benevento: gli attivisti 'prendono i bus' Una manifestazione per sensibilizzare l'utenza a segnalare e prevenire comportamenti violenti

Un questionario da somministrare ai passeggeri degli autobus e un'azione di dialogo e sensibilizzazione.

È quanto messo in campo, dopo le diverse manifestazioni di violenza che si sono ripetute sugli autobus urbani nelle ultime settimane, da Civico 22 con il Partito Democratico, Città Aperta, Movimento 5Stelle, Europaverde-Verdi e Azione e con il coinvolgimento del sindacato di categoria e delle associazioni provinciali, ricevendo adesione dalla Filt-Cgil, Uil-Trasporti, Acli, Federconsumatori e Laboratorio Per La Felicità’ Pubblica.

Alla fermata nei pressi dell'Arco di Traiano gli attivisti sono saliti sull'autobus per dialogare con gli utenti.

"È un fenomeno europeo e nazionale - ha spiegato Angelo Moretti, consigliere comunale di Civico 22 - che diventa sempre più frequente. Basti pensare che a Roma si sono registrati 26 episodi in pochi mesi. È un fenomeno che sta colpendo molte città. Ci preoccupa che possa accadere anche in una realtà piccola come la nostra. Di qui - prosegue - la necessitá di intervenire in maniera preventiva per comprendere le ragioni alla base degli episodi di violenza e intolleranza. La giustizia deve fare il suo corso e individuare i colpevoli ma come movimento civico vorremo attivare idee più innovative come il discorso della mediazione culturale. Ci è stato infatti riferito dagli avventori del trasporto pubblico che spesso si creano problemi tra gli autoctoni e i migranti per diversi modi di intendere il trasporto urbano, l'uso della musica ad alto volume o le difficoltà linguistiche, semplicemente. E dunque crediamo che su questo si possa intervenire preventivamente".

Presenti alla manifestazione tanti rappresentanti dei diversi movimenti, associazioni e partiti coinvolti.