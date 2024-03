Asl: riapre la Rsa di Molinara Oggetto di riqualificazione: la cerimonia giovedì alla presenza del dg Volpe

L'Azienda Sanitaria Locale Benevento è lieta di annunciare la riapertura della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Molinara dopo un periodo di lavori di ammodernamento e rinnovamento. L'evento sarà celebrato giovedì, 21 marzo 2024, alle ore 10:30, alla presenza del Direttore Generale dell'Asl, Gennaro Volpe, che, insieme agli operatori del Distretto Alto Sannio Fortore, accoglierà i dieci ospiti di ritorno nella struttura.

La RSA di Molinara è stata oggetto di interventi mirati per migliorare gli impianti tecnologici e di climatizzazione, grazie al finanziamento del Programma Operativo Regionale della Campania FESR 2014-2020.

La RSA è una struttura di fondamentale importanza per la comunità, dedicata all'assistenza socio-sanitaria degli anziani non autosufficienti, che non possono essere assistiti a domicilio o in servizi semiresidenziali. Oltre all'assistenza medico-infermieristica integrata, la RSA offre servizi alberghieri e una piena ospitalità 24 ore su 24, con opportunità sociali, ricreative e occupazionali.

Durante il periodo di chiusura temporanea per i lavori di riammodernamento, gli ospiti della RSA sono stati trasferiti in strutture alternative gestite dall'Asl, garantendo loro adeguata assistenza e comfort.

La riapertura della RSA di Molinara segna il ritorno alla cittadinanza di una struttura moderna, funzionale e confortevole, pronta ad accogliere i suoi assistiti con il massimo livello di qualità e cura.