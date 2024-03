Polemiche 118. Il Dg dell'Asl, Volpe: basta polemiche, impiegati tutti i medici "Impiegati tutti i medici per le emergenza che abbiamo in pianta organica. Cittadini stiano sereni"

“Sono stanco di sentire notizie errate e allarmismi sulla questione del nuovo piano della medicina di emergenza, del 118”.

Il numero uno dell'Asl sannita, il dottore Gennaro Volpe sbotta e dice basta alle polemiche e invita i cittadini ad avere fiducia nel sistema sanitario di emergenza, ovvero il 118 finito negli ultimi giorni anche al centro delle delibere approvate da alcuni Comuni che bocciano il nuovo piano che, anche se prevede la demedicalizzazione delle ambulanze “rafforza e ridistribuisce in maniera oculata la presenza dei medici di emergenza con le auto mediche” che all'occorrenza, in base alla chiamata e al tipo di soccorso, con l'ambulanza raggiungono i pazienti.

“Non esiste la demedicalizzazione – ha tuonato Volpe oggi a margine della ripertura della Rsa di Molinara – ma una pianta organica con il 60 per cento dei medici per le emergenze ed abbiamo predisposto un piano su questa base sui professionisti a disposizione. I medici ci sono e continueranno ad esserci”.

Poi una metafora: “Questa storia sta assumendo contorni strani, evidentemente dettati da un'unica voce. Mi sembra un po' come per il calcio: tutti ne parlano e si sentono abilitati a farlo anche senza competenze”.

E' arrabbiato il dottore Volpe che prima di lasciare Molinara ha rimarcato: “Abbiamo responsabilità serie, precise nei confronti della popolazione sia per organizzare il servizio 118 sia per fare in modo di far lavorare i nostri medici in rispetto alle norme e agli orari. Ci sarà un'organizzazione migliore, vogliamo il bene dei nostri pazienti anche investendo ulteriori risorse ma dobbiamo guardare alla nostra pianta organica. Ora basta sterili polemiche”.

Al dottore Volpe fa eco il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino: “E' forse ora di smetterla con le polemiche. Fino a quando mancheranno i medici evidentemente non si potrà fare di più. Certo, a San Marco abbiamo l'auto medica ma basta polemiche. A bordo delle ambulanze c'è personale infermieristico qualificato capace di affrontare situazioni di emergenza. C'è poco da fare se non trovare giovani medici...”.