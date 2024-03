Strega dona uova di Pasqua a mamme e neonati del Fatebenefratelli De Blasio e Rabuano: "Crediamo molto nel potere del dono"

Anche quest'anno la storica azienda Strega Alberti ha voluto regalare con un “Uovo di Pasqua” un sorriso alle “mamme ed ai neonati” ricoverati nel Reparto di Ostetricia e di Neonatologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.

Quando si dice Pasqua si dice “uovo di cioccolato” e, quando la festività viene vissuta in una corsia di ospedale, l'uovo diventa simbolo di condivisione tra mamme, neonati ed il personale sanitario che quotidianamente cerca di rendere la permanenza quanto più accogliente possibile. L'obiettivo è quello di far trascorrere anche il periodo di festività pasquale in maniera serena, quasi come nel loro ambiente familiare.

La Dott.ssa Annalisa De Blasio, Primario dell'UOC di Ostetricia e Ginecologia, ed il Dott. Raffaello Rabuano - Primario dell'UOC di Pediatria e Neonatologia, hanno ringraziato l'azienda Strega Alberti per il bel momento di serenità donato alle degenti e per la grande sensibilità dimostrata con un gesto diventato una piacevole ricorrenza.

"Crediamo molto nel potere del dono, soprattutto in una società ed in una sanità come quelle attuali che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile. Donare un “uovo di cioccolato” – proseguono i due primari De Blasio e Rabuano - dimostra come un piccolo gesto possa generare un momento di felicità inaspettata nella vita di chi lo fa, di chi lo riceve e di chi lo condivide con sentita partecipazione."

Soddisfazione è stata espressa anche per questa iniziativa dal Superiore del Fatebenefratelli di Benevento Fra Lorenzo Antonio Gamos, che sottolinea l'importanza del concetto di “umanizzazione” in ogni azione quotidiana compiuta nelle attività dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento.