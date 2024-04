Lavori ultimati: Gesesa provvede a ripristinare il servizio idrico Con molto anticipo rispetto al previsto torna l'acqua dopo lo stop per consentire alcuni lavori

"Abbiamo ricevuto alle ore 20:42 di questa sera comunicazione da parte della Regione Campania di completamento dei lavori e, pertanto, abbiamo immediatamente avviato alle ore 20:46 le manovre di riapertura delle condotte interessate dall’interruzione idrica". Così Gesesa annuncia la fine dello stop al servizio e prosegue "Gesesa ha monitorato costantemente i lavori eseguiti, grazie anche alla sempre proficua collaborazione con i tecnici responsabili della Regione Campania, nonché i flussi e i livelli idrici in modo da effettuare le riaperture con il dovuto tempismo onde alleviare il più possibile i disagi dei cittadini interessati. L’operazione è riuscita positivamente grazie al lavoro ininterrotto, di notte e di giorno, di tante persone. Un grande impegno è stato dedicato anche al rifornimento tramite autobotti itineranti delle utenze sensibili come ospedale, casa circondariale, cliniche, case di riposo, laboratori clinici ed altre utenze. Anche questo complesso compito è stato svolto con esito pienamente positivo grazie alla collaborazione di tanti. GESESA, per concludere, ringrazia i Cittadini per il grande senso civico dimostrato e tutte le persone che hanno contribuito con la propria attività lavorativa a questo importante intervento".

Infine "Gesesa avvisa che per il completo ripristino del normale flusso idrico in tutte le zone interessate, in tutte le abitazioni e in tutti gli esercizi commerciali ci vorranno alcune ore e che potranno presentarsi problemi, seppur sporadici, di aria nelle condotte o di filtri intasati da detriti. Le squadre di Gesesa sono tutte in campo e resteranno operative anche nelle ore serali e notturne. In caso di problemi i Cittadini potranno effettuare le rispettive segnalazioni contattando il numero verde 800511717. Questo numero telefonico rappresenta l’unico canale ufficiale che consente di mandare in lavorazione le segnalazioni ricevute".