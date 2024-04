Pnrr, bilanci e giurisprudenza, ciclo di seminari al Museo del Sannio L'iniziativa della Provincia indirizzata ai funzionari pubblici chiamati a gestire le misure

La Provincia di Benevento promuove Seminari di studi ed approfondimenti riservati agli Amministratori e ai funzionari degli Enti pubblici chiamati a gestire le misure straordinarie di sostegno all’economia decretate dall’Unione Europea con il Programma Next Generation, su pianificazione del Governo nazionale, che vanno sotto il nome di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Lo comunica il presidente della Provincia Nino Lombardi, che ha precisato come il primo di questi appuntamenti resta fissato il prossimo 15 aprile 2024 presso l’Auditorium “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio con inizio alle ore 8.30.

Il seminario discuterà sul tema: “Il Ciclo di Bilancio nella Giurisprudenza e nella Direzione per Obiettivi. Principi ed Esemplificazioni. I Nuovi Paradigmi del Pnrr e del Pnc” e si realizzerà con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Ordine degli Avvocati.

Le relazioni ai partecipanti saranno svolte dal prof. Francesco Delfino, Esperto di finanza pubblica presso la Commissione ARCONET (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e presso l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali - Ministero dell'Interno.

Com’è noto, per l’attuazione delle misure del PNRR e PNC è necessario seguire procedure ed adempimenti codificati ed in tempi altrettanto rigidamente definiti. Tutto questo presuppone una formazione e ed una qualificazione professionale degli Amministratori e dei Funzionari degli Enti locali territoriali, mentre, a ragione della ben nota carenza di personale, molti Comuni, specialmente i più piccoli, non sono in grado di gestire processi tanto complessi, dovendo peraltro misurarsi con le tante incombenze del quotidiano.

Alla luce di tanto, il Presidente Lombardi, coordinandosi con i Dirigenti degli Uffici dell’Ente, ed in particolare con l’Ufficio di gestione del PNRR appositamente costituito per la Provincia nei mesi scorsi, ha inteso promuovere uno specifico programma di supporto agli Enti locali.

Come è previsto dalla legge n. 56 del 2014, infatti la Provincia ha tra le sue funzioni quella di assicurare ai Comuni adeguati livelli di informazione e formazione sulle norme, le procedure e gli adempimenti connessi alla realizzazione in concreto dei programmi di investimento sul territorio. Le attività Seminariali sul PNRR e PNC delineate dalla Provincia, oltre a strumenti di informazione e formazione agli stessi Enti locali, costituiscono l’ambiente ideale per la nascita di una rete di rapporti istituzionali tra Provincia e Comuni al fine di meglio servire le collettività amministrate in queste materie.

Del resto, ha osservato il Presidente Lombardi, già è attivo da qualche mese una forma stretta di cooperazione tra l’Ufficio del PNRR della Provincia e alcune Amministrazioni Comunali sannite per istruire, affrontare e realizzare le procedure gestionali dei programmi di Next Generation, sostenendo il lavoro dei funzionari che si trovano a dover affrontare adempimenti tanti impegnativi.

La prima Sessione dei Seminari, che si svolgerà appunto al Museo del Sannio, sarà moderata dall’avv. Nicola Boccalone, Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario della Provincia di Benevento. Questo il Programma del 15 aprile 2024 con inizio alle 8.30:

Saluti istituzionali del Dott. Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; -On. Clemente Mastella, Sindaco del Comune di Benevento; -Avv. Stefania Pavone, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento; -Dott. Fabrizio Russo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento.

Le Relazioni di approfondimento del prof. Delfino saranno suddivise in 3 parti e cioè:

-“Il processo di approvazione del bilancio di previsione, il bilancio tecnico; il ciclo tecnico e il ciclo finanziario degli investimenti; il Fondo Pluriennale Vincolato”;

-“Focus sul PNRR e PNC: analisi del D.L. 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

-“Contabilità finanziaria e contabilità “accrual”; Umanizzazione della contabilità pubblica; il valore pubblico e il PIAO; Project management”.

La partecipazione all’evento seminariale , che è accreditato, è gratuita.

Sono già pervenute da parte dei Comuni almeno 30 adesioni, anche da fuori Regione Campania, ma sono comunque aperte le iscrizioni.