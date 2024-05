Tensioni e proteste nel carcere di Benevento, arrestati nove detenuti Domani la convalida, ipotizzati procurato allarme, resistenza, lesioni e danneggiamento

Sono nove i detenuti arrestati dalla polizia penitenziaria per i disordini scoppiati domenica mattina all'interno del carcere di Benevento. Si tratta di Stefano P., 22 anni, di Bonea, Mario R., 35 anni, Paolo C., 43 anni, di Benevento, Alessio P., 29 anni, Massimo R., 40 anni, di Napoli, Romualdo D. M., 30 anni, di Montesarchio, Antonio D. M., 32 anni, di Melito, Adnane E. J., 37 anni, di San Salvatore Telesino. Le ipotesi di reato vanno, a vario titolo, dal procurato allarme, alla resistenza e alle lesioni a pubblico ufficiale ed al danneggiamento.

Domani, per tutti, la convalida dinanzi al gip Pietro Vinetti chiests dal pm Flavia Felaco: una udienza nel corso della quale gli indagati saranno difesi, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Leone e, al momento d'ufficio, Rocco Contardo e Salvatore D'Amato.

Come si ricorderà, e secondo una prima, sommaria ricostruzione, tutto era iniziato per il mancato accompagnamento di un ospite della struttura, che per questo si sarebbe ribellato, ad effettuare una visita medica. Da qui momenti di tensione, con due agenti feriti dopo la rottura di un vetro. Una protesta alla quale si erano poi aggiunte altre persone, con inevitabili momenti di tensione.

Un episodio sul quale erano intervenuti i sindacati della polizia penitenziaria, il direttore del carcere ed i garanti dei detenuti.