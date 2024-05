Prevendita, ecco il dato aggiornato E' quasi tutto pronto per la sfida tra il Benevento e la Torres

Manca davvero poco al fischio d'inizio. Da ieri mattina è stata aperta la prevendita per poter assistere al match. Il dato aggiornato finora è di 6132 tagliandi suddivisi in 5965 per i locali e 167 per gli ospiti. Si viaggia sulla scia di quanto visto al Vigorito nella sfida di ritorno con la Triestina. La squadra sannita non avrà in questi quarti di finale il doppio vantaggio. E' evidente che sarà fondamentale provare a vincere la prima. Auteri non guarderà al turnover ma metterà in campo dal primo minuto la migliore formazione possibile. Sarà con molta probabilità quella di sabato scorso. Non mancherà il supporto dei tifosi. Già con la Triestina i cori si sono fatti sentire, la Curva Sud era stracolma. L'obiettivo sarà quello di essere il dodicesimo uomo in campo.