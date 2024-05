Il team dell'istituto Lucarelli di Benevento vince il premio Ansa Per il monitoraggio del progetto Hortus Conclusus finanziato da Ue

Il team Samnites HC 2.0 dell'Istituto Tecnico Industriale G.B.B. Lucarelli di Benevento si è aggiudicato il premio ANSA nell'ambito dell'undicesima edizione del progetto 'A scuola di Open coesione' che ha coinvolto un centinaio di scuole in tutta Italia nell'attività di monitoraggio delle iniziative realizzate sul territorio con i fondi di coesione Ue.

Nello specifico, il team Samnites ha analizzato il completamento e la valorizzazione dell'Hortus Conclusus, un giardino che è nel concreto un'opera d'arte pubblica creata e donata nel 1992 dall'artista Mimmo Palladino per valorizzare l'identità culturale di Benevento. Un progetto, del valore di circa due milioni di euro, che riveste una grande importanza per la comunità beneventana, non solo perché ha preservato la rilevante opera d'arte di Palladino, ma anche perché ha migliorato l'accessibilità dello spazio dell'installazione, completandolo per una migliore fruibilità e dotandolo di servizi adatti a ospitare eventi e attività culturali, di nuove illuminazioni e videocamere di sorveglianza per la sicurezza e di nuovi alberi e piante, creando così un angolo unico e suggestivo nel centro cittadino, aperto alla partecipazione della collettività. Nel loro lavoro di monitoraggio civico, gli studenti del team Samnites hanno raccolto dati e informazioni, redatto un accurato articolo di data journalism con infografiche, e realizzato un video creativo finale per comunicare i risultati della propria ricerca, condotta anche attraverso numerose interviste agli ideatori e realizzatori dell'intervento, agli esperti del settore e a referenti politici, tra cui l'assessore alla cultura e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Gli studenti hanno inoltre lanciato nuove proposte per animare l'Hortus, tra cui rappresentazioni teatrali e cinematografiche, rievocazioni storiche dalla nascita di Benevento, aperitivi letterari, e soprattutto un contest artistico con il patrocinio del Comune, con l'auspicio che diventi un appuntamento annuale per promuovere, nella città candidata a Capitale del Libro 2025, un invito alla lettura in un contesto artistico di pregio. La cerimonia per l'assegnazione degli Asoc2324 Awards, iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, si è svolta in collegamento video a partire dai locali dell'Europa Experience David Sassoli della sede del Pe di Roma. Gli studenti del team Samnites il prossimo autunno, parteciperanno da remoto alla una riunione di redazione dell'Ansa che gli consentirà di toccare con mano come nascono e si sviluppano le notizie che poi trovano sui siti web, nei telegiornali e sui giornali.