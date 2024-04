Rione Libertà. I commercianti di via Cocchia: voragini e poca illuminazione FOTO - Appello affinché si risolvano una serie di problemi vecchi che interessano anche la sicurezza

I commercianti del Rione Libertà e in particolare gli esercenti che hanno le attività lungo via Cocchia chiedono al Comune un intervento urgente per risolvere una serie di annosi problemi. A partire dal manto stradale che in più punti è ceduto creando delle buche pericolose per motociclisti, e automobilisti.

Il lungo e largo stradone è percorso quotidianamente da miglia di auto, moto e biciclette. “servirebbe anche installare dei dissuasori di velocità. A volte sembra essere su una psita di formula uno” lamentano i commercianti che ricordano: “tanti sono stati, infatti, gli incidenti e in particolare gli investimenti di pedoni”.

Tra le cause secondo i commercianti il manto, la velocità e la scarsa illuminazione. “questo tipo di lampioni – spiegano i negozianti – evidentemente non sono sufficienti ad illuminare una strada così larga”.

Altro problema è la sosta selvaggia: “basterebbe ripristinare la segnaletica orizzontale, ridisegnare le strisce di sosta per ottenere un po' di ordine”. Poi il capitolo fogne e bocche di lupo: “Sempre tappate da cartacce e foglie. Quando piove – lamentano ancora i commercianti, specialmente in un paio di punti bisognerebbe intervenire per aumentare la ricezione dell'acqua piovana e programmare derattizzazioni più frequenti”.

Insomma una serie di annose questioni già evidenziate in passato, come a febbraio scorso quando la Uil Trasporti aveva lanciato l'allarme, ma che ora i commercianti chiedono al Comune di Benevento un intervento celere. “Si parta dalla messa in sicurezza dell'asfalto che sta sprofondando in più punti” esortano coloro che hanno scelto di investire lungo via Cocchia.

A febbraio l'assessore ai Lavori pubblici, Pasquariello, aveva annunciato una serie di opere di sistemazione che avrebbero interessato anche via Cocchia. "Attendiamo con la speranza che questa arteria, cuore pulsante del Rione Libertà, abbia la manutenzione che merita" hanno concluso i commercianti.