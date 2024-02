Strade dissestate a Benevento, l'allarme della Uil Trasporti Pagliuca: situazione difficile specialmente al Rione Libertà, il Comune intervenga

La Uil Trasporti denuncia lo stato di abbandono e di degrado in cui versa la viabilità cittadina ed in particolar modo quella del Rione Libertà.

“Gli autisti degli autobus urbani di Benevento sono costretti per evitare le ataviche buche presenti sulla viabilità ad effettuare pericolosi slalom – scrive il Segretario generale aggiunto della Uil Trasporti, Cosimo Pagliuca -. È evidente che tutto ciò può provocare, e si ringrazia il cielo che a tutt’oggi ancora non è accaduto, pericolosi incidenti che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità pubblica e degli stessi conducenti. In passato – rimarca Pagliuca – il nostro sindacato già è intervenuto sulla questione ma da allora non si è avuto alcun risultato eloquente e le strade oramai sono diventate dissestate. È il caso di sottoporre all’amministrazione comunale che oramai in particolar modo, Viale Principe di Napoli, via Nazzareno Cosentini, via E. Cocchia e via Cavour, (tanto per fare degli esempi) sono una gruviera senza soluzione di continuità. Premesso tutto ciò si invita l’assessore al ramo ai tecnici del settore preposto, di fare un sopralluogo per verificare quanto da noi denunciato. Si confida in un intervento veloce e definitivo per evitare che le nostre preoccupazioni si tramutino in realtà”.