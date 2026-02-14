Benevento, l'U15 sfida il Cerignola. Festa e Licciardi: "Puntiamo al riscatto" I giallorossi vogliono tornare al successo dopo la sconfitta di Latina

Cresce l'attesa per il match di domani tra le formazioni under 15 di Benevento e Cerignola, in programma alle ore 13:15 sul sintetico dell'Avellola. In vista dell'incontro, il tecnico giallorosso Festa si è espresso così: "Il Cerignola è un’ottima squadra, ben allenata, che arriva da risultati un po’ altalenanti, ma resta un avversario di qualità. Noi, però, non dobbiamo concederci alibi: dobbiamo pensare solo a vincere. La classifica? Il Perugia è una buona squadra, lo abbiamo visto, ed è quella che ci aspettavamo. Ce la giocheremo fino alla fine per il primato". Oltre a Festa, anche il centrocampista Licciardi ha puntato il mirino sul match di domani: "In questo momento stiamo attraversando un periodo un po’ complicato dal punto di vista fisico, ma sono sicuro che ci riprenderemo già dal match con il Cerignola. Sono convinto che io e tutta la squadra faremo molto bene. Il campionato è bello ed equilibrato, con il Perugia che ci tiene il fiato sul collo e rende tutto ancora più competitivo. Personalmente mi sono ambientato benissimo, grazie al mister e a tutto lo staff che mi hanno aiutato fin dal primo giorno".