Martedì autopsia di Mario: Mercurio ora indagato per omicidio preterintenzionale Benevento. La morte del 68enne, ai domiciliari il 38enne

Sarà affidato martedì dal pm Carmine Pignatiello, al medico legale Stefania Sica, l'incarico dell'autopsia di Mario Capobianco, il 68enne di Benevento morto al San Pio, dove dalla serata del 24 gennaio era ricoverato in gravissime condizioni dopo l'aggressione subita con calci e pugni, anche mentre era sull'asfalto, al rione Libertà.

Omicidio preterintenzionale: è l'ipotesi di reato contestata ad Armando Mercurio (avvocato Vincenzo Sguera), 38 anni, anch'egli della città, agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato nell'immediatezza, per lesioni gravissime, dai carabinieri, che è stato 'avvisato', al pari delle parti offese, in vista dell'esame, per consentire la nomina di un proprio consulente.

Tutto era accaduto in via Pellico: secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nata una discussione perchè il 68enne è il padre del nuovo compagno della ex di Mercurio.

All'improvviso, dalle parole ai fatti, con il 38enne che si era scagliato contro il 68enne riempiendolo di calci e pugni. Un episodio sconcertanete al centro di una inchiesta diretta dal pm Giulio Barbato.



