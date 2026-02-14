Anche il Catania pareggia: classifica immutata, etnei a -8 Il vantaggio dei giallorossi non viene intaccato: ma ora c'è una partita in meno a giocare

Per una volta anche Floro Flores può mettere il naso negli affari altrui. Il pareggio casalingo contro il Latina avrebbe potuto significare uaa piccola rimonta da parte delle due inseguitrici, Catania e Salernitana. Invece sia gli etnei che i granata hanno chiuso col medesimo risultato di 1 a 1 e la classifica è rimasta invariata.

La Salernitana ha subito il gol del pareggio cavese al 90' da parte dell'ultimo arrivato Minaj. I granata erano passati in vantaggio col solito Lescano.

Al De Simone è finita ugualmente 1 a 1, ma con un finale incandescente. A passare per primo i vantaggio è stato il Catania con D'Ausilio. Il Siracusa ha pareggiato a inizio ripresa con Di Paolo (lo stesso che segnò il gol del vantaggio al Vigorito). Nel finale grande parata del portiere siracusano su D'Ausilio, ma è stato proprio il Siracusa a recriminare per un rigore chiesto al Fvs e non concesso dall'arbitro. Sull'azione è stato espulso l'allenatore del Siracusa, Turati. Ancora in extremis un'altra azione da gol per il Catania, ma il portiere Ferroni è insuperabile su Rolfini. Finisce 1 a 1 e in classifica rimane tutto invariato: Catania ad otto lunghezze dal Benevento, ma con una gara da recuperare (col Trapani), Salernitana a 11 punti.

Nella foto Di Paolo, autore del pareggio del Siracusa