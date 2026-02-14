Benevento-Latina, Ceresoli: "Importante non perdere, è un punto che ritroveremo" Il difensore giallorosso nel post gara del match del Vigorito

Pareggio per il Benevento contro il Latina. Per i giallorossi è un punto che muove la classifica. Nel post gara, ai microfoni di OffSide, il difensore Ceresoli si è soffermato sulla prestazione della squadra: "In occasione del gol del Latina avremmo potuto essere più solidi. Un po' ci ha tagliato le gambe perché prendere un gol del genere non aiuta. Il mio cambio? Il mister ha scelto di tenere Romano, l'importante è di aver pareggiato. Siamo un bel gruppo, non dobbiamo avere screzi su queste cose. Perdere e pareggiare sono cose diverse, alla fine penso che questo punto ce lo ritroveremo. Il Latina è una squadra ostica, abbiamo fatto una buona partita ma non siamo riusciti a fare cinque gol come a Trapani. L'importante è non perdere. Il mister ci chiede di vincere, ma soprattutto di divertici. Preferisco vincere e giocare male, ma ci può stare un pareggio".