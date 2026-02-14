Benevento-Latina, Floro Flores: "Raccolto meno di quanto costruito" Le parole del tecnico giallorosso dopo il pari con i pontini

Ecco le parole di Floro Flores al termine del pari rimediato dal Benevento contro il Latina: "Sono contentissimo. Abbiamo creato tanto. Sicuramente dobbiamo fare mea culpa, ma non rimprovero nulla ai ragazzi dopo una settimana impegnativa. A livello di gioco abbiamo costruito tanto. Paradossalmente, abbiamo fatto più tiri oggi rispetto a Trapani. Sicuramente meritavamo di più, contro una squadra che si è schierata dietro la linea della palla. Si può fare di più perché abbiamo delle qualità diverse dagli altri, però penso che la nostra è stata una grande partita, dopo una settimana impegnativa. Il gol subito? Sicuramente si poteva fare qualcosa in più, ma non me la sento di dare responsabilità in questo momento, devo rivedere la partita. Sui calciatori posso dire ben poco, mi stanno dando l'anima. Una cosa che non mi è piaciuta è che sull'1-1 siamo stati un po' sprovveduti: queste cose fanno la differenza".

"Mi piacerebbe vincere tutte le partite, può succedere un passo falso. Alla fine il pareggio fa male, avevamo una grande opportunità. I ragazzi erano arrabbiati. Dispice perché abbiamo portato a casa poco rispetto a quanto costruito".

"Non ho cambiato all'intervallo perché stavamo facendo una buona partita. Ho sbagliato anche io qualche cambio perché Romano è arrivato cotto alla fine. Volevo maggiore spinta, pensavo che Romano fosse più lucido. Il cambio di Ceresoli non è dovuto a un suo demerito".

"Sono arrabbiato, ma allo stesso tempo felice perché la squadra si è espressa bene. Dobbiamo imparare tante cose ancora, ci sono margini di crescita. Tutte le squadre che verranno a Benevento faranno questo tipo di partita, le scelte devono essere fondamentali. Qualcosa c'è stato tolto, così come il rigore. Gli arbitri vanno aiutati da parte nostra e da parte della Lega".