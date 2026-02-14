Carnevale Sanleuciano 2026: rinviato a domani 15 febbraio La decisione degli organizzatori a causa delle cattive condizioni meteorologiche

L’Associazione "Carnevale Sanleuciano" comunica ufficialmente che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata di oggi Sabato 14 febbraio 2026, la Mascherata con il fuoco "'A Zingarella", inizialmente programmata per questa sera, è rinviata a domani, Domenica 15 febbraio 2026, mantenendo invariati luogo e orario (Piazza Municipio, San Leucio del Sannio - BN)

L’appuntamento è quindi fissato per domani, Domenica 15 febbraio, alle ore 19:30, in Piazza Municipio, per vivere insieme uno dei momenti più attesi e identitari del Carnevale Sanleuciano 2026.

Il rinvio diventa anche l’occasione per invitare la comunità e tutti i visitatori a trascorrere l’intera giornata a San Leucio del Sannio, seguendo un programma ricco di appuntamenti, tradizione, convivialità e spettacolo! Perché la giornata di domani, Domenica 15 febbraio prenderà il via già dal mattino con la ’A Chiamata d’i Fiaschi (Il rito della benedizione del vino alla Statua di Core Contento) seguita dal Pranzo Sociale, momenti di animazione dedicati a bambini e famiglie, e la seconda parte del laboratorio “La Scintilla”.

Nel corso della giornata sono previste anche le Mascherate diurne dei ragazzi di Casale Maccabei (12 Mesi, Arrotino, Zeza) e soprattutto "’U Faust", rappresentato da I Bamboccioni Zichi alle 18.

A completare l’esperienza, saranno presenti stand enogastronomici, spazi di convivialità e tanto divertimento, per una domenica che si annuncia come un vero e proprio viaggio nel cuore del Carnevale!

L’Associazione ringrazia la cittadinanza e i visitatori per la comprensione e invita tutti a partecipare numerosi, per vivere insieme una giornata di tradizione, comunità e fuoco rituale.