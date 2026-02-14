Morte Mario Capobianco, Mastella: "Momento di dolore e costernazione" Il sindaco di Benevento: violenza mina la dignità e l'umanità

"Il decesso di Mario Capobianco, vittima di una crudele aggressione lo scorso 24 gennaio in città, segna un momento di dolore e costernazione. La famiglia aveva lanciato un accorato appello, le avevamo garantito che avremmo dato un pieno sostegno umano e istituzionale. Il precipitare fatale della situazione provoca tanta amarezza", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Resta la preghiera per la vittima, mentre la giustizia farà il suo corso per accertare le responsabilità circa un episodio che oggi assume contorni giudiziari assai più gravi.

Ai miei concittadini dico che la violenza mina la dignità e l'umanità e non lascia che dolore ovunque passi", conclude Mastella che è intervenuto dopo la notizia del decesso del 68enne in ospedale a Benevento dallo scorso 24 gennaio, pomeriggio in cui era stato gravemente ferito dopo l'aggressione da parte di un 38enne che era stato poi arrestato dai carabinieri accorsi sul posto.

