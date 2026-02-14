Benevento-Latina, Maita: "Orgoglioso di questa squadra. Il rigore? Era netto" Le parole del capitano giallorosso dopo il pari rimediato con il Latina al Vigorito

Capitan Maita si è espresso così dopo il pareggio rimediato al Vigorito contro il Latina: "C'è tanta rabbia perché abbiamo creato tantissimo. Poi quando la porta diventa stregata si parla di altro. Sono felice perché si è creata una mentalità importante e di essere il capitano di questa squadra. Vedo ragazzi che hanno il fuoco dentro e questo lo dobbiamo portare avanti fino alla fine. In questo campionato anche un punto può essere fondamentale, lo sappiamo benissimo. Alla fine abbiamo esagerato un po', dovevamo metterci più testa. Cercheremo di correggere tutto, però si deve sempre migliorare e da martedì torneremo a lavorare in vista della prossima. Il rigore? Era netto. Gli arbitri vanno aiutati con qualche immagine più limpida. Dobbiamo essere bravi a non dipendere da questo, ma di fare gol e vincere la partita. Per me è netto.

"Le ultime partite non sono state semplici. Non è facile giocare contro di noi, lo sappiamo e siamo consapevoli. Tutti cercano di portarla sul pareggio e questo ti consuma le energie. Dobbiamo andare oltre questo, ripartendo dalle nostre certezze".

"I tifosi vedono che non molliamo, questo li rende orgogliosi. Loro possono darci una mano, giocare davanti a tanti tifosi può essere pesante per gli avversari. Puntiamo a portare sempre più gente allo stadio".